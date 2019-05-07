Сеул, , 14:41 — REGNUM В Южной Корее впервые пройдет конкурс модельеров «K Fashion Audition». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Корейскую ассоциацию моды.

Известно, что организацией данного конкурса займется Ким Чхан Су — создатель брендов Discovery и MLB.

Конкурс модельеров «K Fashion Audition» — дизайнерское событие, включающее в себя показы и концерты, и организованное министерством торговли, промышленности и энергетики при поддержки Корейской Ассоциации моды, ярмарка Indie Brand Fair, шоу-рума LEDOME.

Известно, что участники данного конкурса смогут сотрудничать с 10 отечественными компаниями, такими как F&F, Western Networks, Superior, A.t. Corner, WIVIS, GNCO, Giordano, K2 Korea, Kolon и HansaeMK.

«Коммерческий успех — важный элемент, который не стоит упускать из виду. Для молодых дизайнеров очень важна коммерциализация своей работы», — сообщил Ким Чхан Су.