Великий Новгород, Новгородская область, , 14:36 — REGNUM

В Новгородской области завершил свою работу межрегиональный отряд «Группа Поиск». Волонтеры из Ярославля, Тутаева, Рыбинска, Москвы, Краснодара и Химок искали останки пропавших без вести солдат Великой отечественной войны, передает 7 мая Общественное телевидение России.

Большая часть межрегионального отряда ездит в экспедиции уже несколько десятков лет. Местом поиска этой весной выбрали Парфинский район. В годы войны там погибли десятки тысяч бойцов Красной Армии. Добровольцам из «Группы Поиск» за две недели удалось найти 19 из них. Судьбу двух красноармейцев, возможно, удастся установить благодаря именным медальонам.

«Два медальона — один отдаем на прочитку, потому что нечитаемый. Второй медальон прочитали на месте и установили уже бойца. К сожалению, он из Киргизии и нам придется долго его родственников искать», — рассказала командир отряда «Группа Поиск» Ольга Серенкова.

Имена 17 погибших бойцов уже узнать не удастся. Именных медальонов при них не было. Их похоронят со всеми почестями в братской могиле на воинском мемориале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по факту обнаружения захоронения времён Великой Отечественной войны с останками гражданских лиц у деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области проводится доследственная проверка.

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