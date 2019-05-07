Северная Осетия: готовность № 1 к параду и салюту

Владикавказ, , 14:35 — REGNUM Генеральную репетицию праздничного салюта ко Дню Победы провели салютные подразделения Южного военного округа в Северной Осетии. В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут произведены залпы из 12 единиц 76-мм орудий ЗиС-3 и салютной установки на базе автомобиля КамАЗ. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 мая в пресс-службе округа.

«Салюты будут проведены залпами с темпом в 15 сек., разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250−300 метров», — рассказали в пресс-службе.

Небо над Владикавказом озарят девять видов праздничных салютов, в том числе «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега».

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Стоит отметить, что ранее на площади Свободы во Владикавказе была проведена репетиция военного парада, в которой участвовали военнослужащие 58-й общевойсковой армии ЮВО. Всего в нем примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих. Будут также задействуют 44 единицы боевой техники общевойсковой армии округа.

По центральной площади республики 9 мая пройдут бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, ОТРК «Искандер-М», буксируемые гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Ураган» и другая техника.