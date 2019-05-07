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В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы — фоторепортаж

Общество

Его провёл Сергей Шойгу

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В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади

Москва, 7 мая 2019, 14:57 — REGNUM  В Москве 7 мая прошла генеральная репетиция военного парада Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Военная техника проехала по центру Москвы. Основная часть генеральной репетиции прошла на Красной площади, где полностью выполнила сценарий предстоящего парада Победы, который состоится 9 мая.

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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади
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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади
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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади
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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади

Мероприятие провёл министр обороны РФ Сергей Шойгу на новом кабриолете Aurus, впервые принимающем участие в параде. Всего, по данным Минобороны РФ, в параде Победы примут участие 13 тысяч человек, 132 единицы техники и 74 самолёта и вертолёта.

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БМПТ «Терминатор»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
БМПТ «Терминатор»
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Танк Т-72БЗ С КДЗ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Танк Т-72БЗ С КДЗ
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ЗРК «БУК-М2»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ЗРК «БУК-М2»

В репетиции приняли участие танк Т-34−85, автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков.

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Ту-160
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ту-160
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Ил-76
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ил-76
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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади
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Су-25
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Су-25

Как сообщало ИА REGNUM, для проезда техники 7 мая был перекрыт ряд улиц Москвы, а несколько станций метрополитена работали только на вход и пересадку.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 7 мая проходит генеральная репетиция парада Победы

regnum author Дарья Антонова
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День Победы
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