В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы — фоторепортаж

Москва, , 14:57 — REGNUM В Москве 7 мая прошла генеральная репетиция военного парада Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Военная техника проехала по центру Москвы. Основная часть генеральной репетиции прошла на Красной площади, где полностью выполнила сценарий предстоящего парада Победы, который состоится 9 мая.

Мероприятие провёл министр обороны РФ Сергей Шойгу на новом кабриолете Aurus, впервые принимающем участие в параде. Всего, по данным Минобороны РФ, в параде Победы примут участие 13 тысяч человек, 132 единицы техники и 74 самолёта и вертолёта.

В репетиции приняли участие танк Т-34−85, автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков.

Как сообщало ИА REGNUM, для проезда техники 7 мая был перекрыт ряд улиц Москвы, а несколько станций метрополитена работали только на вход и пересадку.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 7 мая проходит генеральная репетиция парада Победы