Киев, Украина, 7 мая 2019, 14:27 — REGNUM
Жители Киева несут цветы к зданию посольства России на Украине, сообщило 7 мая информационное агентство «УНН».
На парапете посольства лежит около 20 букетов, две иконы и лист бумаги с надписью «Скорбим 5.05.2019».
Ранее будущий президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в России.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» во время посадки загорелся самолёт SSJ-100 компании «Аэрофлот». В результате пожара погиб 41 человек.
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