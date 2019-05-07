История вопроса

5 мая самолёт Sukhui SuperJer-100 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из аэропорта "Шереметьево" города Москвы в Мурманск. Вскоре из-за попадания молнии и отказа автоматики экипажу пришлось вернуться в аэропорт вылета. Во время экстренной посадки лайнер загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек из 78 находившихся на борту





Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Часть 3 статьи 263 К России предусматривает за это преступление наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

