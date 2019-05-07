Эхо крупного пожара в Оренбуржье: гибель, мародёрство и помощь

Орск, Оренбургская область, , 14:17 — REGNUM В Орске Оренбургской области утром 7 мая скончался мужчина, получивший серьёзные ожоги при пожаре, который бушевал в пригороде 3 мая и уничтожил дома, где проживали несколько десятков человек — 11 семей. Орчанин умер в больнице города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве отметили, что транспортировка мужчины в ожоговый центр Оренбурга не представлялась возможной из-за тяжелого состояния пациента. Орские врачи вели консультации со специалистами санавиации и горбольницы № 4 города Оренбурга.

По данным портала RIA56, трое суток мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Напомним, 3 мая в поселке Никель (пригород Орска) произошёл крупный пожар. Огонь полностью уничтожил восемь жилых домов, частично — четыре дома. Сгорели три автомобиля. При пожаре пострадали три человека.

По информации ГУ МЧС по Оренбургской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при проведении сварочных работ. Ранее МЧС сообщало о том, что без жилья остались 11 семей — 25 человек. Позже пресс-службы областного правительства обнародовала данные о 12 семьях-погорельцах (38 человек). Сотрудники органов социальной защиты оперативно подготовили пакеты документов на получение экстренной материальной помощи для приобретения предметов первой необходимости, средства уже направлены на счета получателей. Орские семьи получили материальную помощь в размере от 5 до 50 тысяч в зависимости от понесенного ущерба.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Орска, 6 мая в мэрии прошла встреча с семьями, пострадавшими при пожаре в поселке Никель. В настоящее время люди, лишившиеся крова, вынуждены жить у родственников. В дальнейшем одни из них планируют начать строительство нового дома, другие рассчитывают на финансовую помощь в приобретении жилья. Этот вопрос будет решаться с каждой семьей в индивидуальном порядке.

Временно исполняющий полномочия главы города Василий Козупица заверил, что со стороны муниципальных чиновников «будет сделано все необходимое и даже больше». Помощь в виде продуктов питания, одежды, канцелярских принадлежности и школьных товаров для детей уже оказывается. В самое ближайшее время на расчётные счета погорельцев поступят финансовые средства, выделяемые по линии правительства области.

В числе основных проблем, которая волнует погорельцев, — сохранность уцелевшего имущества. Имеют место факты мародёрства. Предприимчивые граждане превращают место трагедии в предмет наживы, вывозя с пепелища металлические конструкции. Василий Козупица дал поручение проработать вопрос с привлечением частных охранных предприятий к охране места трагедии. Нет возможности организовать круглосуточное дежурство сотрудников полиции, отметили в пресс-службе горадминистрации.

Также будет отработан вопрос с восстановлением документов и сбором необходимых справок. Адресно будет решаться вопрос с оплатой кредитов. У пострадавших имелись кредиты, которые они, оказавшись в трудной жизненной ситуации, пока оплачивать не в состоянии.

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