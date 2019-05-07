В олимпиаде «Протон-ПМ» приняли участие более 600 школьников

Пермь, , 14:10 — REGNUM Итоги Четвёртой открытой краевой инженерно-технической олимпиады для школьников, организованной при участии ПАО «Протон-ПМ» и Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), подвели в Пермском крае. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба предприятия.

Всего в олимпиаде приняли участие 678 учеников 8−11 классов из 54 школ региона. Первый, заочный этап, проводился с применением сетевых сервисов и с декабря 2018 года по апрель 2019-го. Во второй этап вышел 281 школьник, а победителями стали 12 учащихся в четырёх возрастных категориях.

«Наша задача — помочь выпускникам в выборе траектории своего профессионального развития», — сообщил цель олимпиады заместитель исполнительного директора по персоналу предприятия Андрей Шишкин.

Отмечается, что победители и призёры получили дипломы и памятные подарки от ПАО «Протон-ПМ», а также дополнительные пять баллов к результату ЕГЭ при поступлении в ПНИПУ. Кроме того, ребята занесены в шорт-лист участников профильных смен всероссийского детского центра «Океан» (Владивосток) и международного детского центра «Артек».

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