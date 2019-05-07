На Тамбовщине в 2019 году оцифровали 330 тыс. актовых записей

Тамбов, , 14:03 — REGNUM В Тамбовской области в этом году оцифровано 330 тыс. записей актов гражданского состояния, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Около 190 тыс. документов было обработано по ретроконверсии в 2018 году.

Данный вопрос был рассмотрен на еженедельном совещании у главы администрации области Александра Никитина. Как отметила начальник управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) области Ольга Горохова, в России проводится масштабная работа по переводу книг государственной регистрации актов гражданского состояния с бумажных носителей в электронную форму. В современный формат должны быть преобразованы актовые записи с 1926 года. На Тамбовщине их массив составляет 6,5 млн документов.

Губернатор отметил слаженную работу, которая проводится на Тамбовщине в этом направлении. В частности, в регионе создан Центр оцифровки для проведения работ по переводу в электронную форму актовых книг, закуплено необходимое оборудование. Созданы дополнительные рабочие места. Доработана существующая государственная система ГИС ЗАГС, приобретен модуль оцифровки.

С 1 ноября 2018 года в центре начаты работы по ретроконверсии актовых книг. Так, в прошлом году было оцифровано 189 тысяч 856 записей актов гражданского состояния. В текущем году оцифровано 330 тыс. записей актов гражданского состояния.

«Работы по переводу в электронную форму актовых книг должны быть завершены до 1 января 2021 года. Оцифрованные записи актов гражданского состояния будут конвертированы в ЕГР ЗАГС», — подчеркнула Ольга Горохова.