«Настоящий хоррор» и червяки: женщина шокировала Twitter своей находкой

Вашингтон, , 14:11 — REGNUM В сети набирает популярность история о необычной находке пользовательницы Twitter с ником kep. Женщина обнаружила на собственном крыльце необычный предмет, который впоследствии стал причиной множества проблем.

https://twitter.com/keplyq/status/991415687854854144

Женщина обнаружила «загадочный корень» прямо у себя на крыльце. По словам kep, он был «каким-то странным и мягким», и она решила забрать его к себе на работу в специальной сумке-холодильнике. После рабочего дня женщина забыла о необычной находке и оставила её на неделю в багажнике автомобиля.

«Корень» дал знать о себе в то время, как kep повезла своих детей в библиотеку. По дороге сын автора публикации заметил в машине небольшого червяка, но женщина не придала этому значения. Как оказалось, внутри странного предмета вылупилась сотня маленьких червяков, которые прогрызли сумку изнутри и смогли пробраться из багажника в салон автомобиля.

Женщина тут же выбросила «гнездо» так далеко, как могла, и позвонила мужу, чтобы избавиться от червяков в салоне. Мужчина отвёз автомобиль на чистку, где салон тщательно пропылесосили. Правда, история на этом не закончилось. Из-за жары на улице машина начала превращаться в «настоящую теплицу», что поспособствовало размножению тех червей, что могли остаться после чистки.

Пользователи с интересом следили за тредом kep, называя её историю «настоящим хоррором» и делясь похожими подробностями из собственной жизни. Некоторые юзеры даже начали делиться предположениями о происхождении таинственного корня. По одной из версий, это обычное комнатное растение.

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