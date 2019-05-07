«Деточкин» или мошенник? : на Ямале разбираются с «благотворителем»

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 14:06 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске разразился скандал вокруг благотворительного фонда из Москвы. PR-менеджер столичной организации просит сердобольных ноябрян ни в коем случае не перечислять человеку по имени Алексей С. деньги на помощь детям, и не давать ему лично в руки на благие дела, так как он не является сотрудником данного фонда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Своё обращение сотрудники благотворительного фонда разослали в СМИ и опубликовали в социальных сетях.

«С февраля 2019 года, Алексей С. в буквальном смысле «атаковал» наш фонд. Каждую неделю из разных городов России, а именно: Шахты (Ростовской области, где его разоблачили), Ижевск, Архангельск, Киров и другие мы получаем письма от жителей с информацией о том, что С. собирает деньги на несуществующего ребенка в общественном транспорте и представляется «сотрудником» нашего фонда. Алесей С. — мошенник со стажем около 11 лет. К большому сожалению, правоохранительные органы ничего не делают. В Ноябрьске против него «не нашли состава преступления» по нашему заявлению», — сообщают в московском фонде (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ).

PR-менеджер благотворительной организации сетует, что такие добровольные, никем не уполномоченные и не делегированные сборщики благотворительной помощи детям убивают веру в добро. Последней каплей стало интервью с «благим человеком» на местном ТВ. Кроме того, «он не помогает никаким детским домам», утверждают в московском благотворительном фонде.

«Потому что до 2014 года он собрал с общественных транспортов России более 15 млн рублей. Представьте себе, сколько можно было бы вылечить на эти деньги реальных детей и помочь детским домам в том числе», — поясняют столичные благотворители из фонда.

Но события приобрели крутой поворот. Гражданин, против которого представители фонда выступили с обвинениями, публично заявил, что он вообще-то не представитель благотворительного фонда, а клоун, артист.

«В вашем городе я выступал в детском доме «Семья» и подарил детям подарки на сумму 16 000 рублей. Об этом есть чеки и документы. Да я клеил объявления и собирал деньги на ребенка которого по сути нет, но собирал с целью подарить праздник деткам в другом городе. После вашего города я прекращаю такие сборы и начинаю жизнь с нового листа, продолжая помогать деткам», — написал Алексей С. в паблике «Происшествия Ноябрьск».

Тогда с комментарием выступила директор детского дома «Семья» Валентина Белоцерковец, сообщившая, что не приглашала клоуна Алексея С. Он сам накануне Пасхи пришёл с подарками.

«Мы ни в чем не нуждаемся, у нас все есть, но в преддверии праздников дети хотят волшебства, а Алексей С. пришел к нам в образе добродушного клоуна. Мы проверили у него документы, лицензию, продуктовые пасхальные наборы и поверили в доброту человеческой души. Он показал несколько сценок в образе клоуна, раздал пасхальные наборы: конфеты, куличи, и на прощание попросился сфотографироваться на память, аргументировав тем, что сам вырос в Брянском детском доме», — сообщила ИА «Север-Пресс» Валентина Белоцерковец.

Сейчас ноябряне гадают, кто прав, а кто виноват. А некоторые из них отмечают, что не перевелись ещё Юрии Деточкины на Руси, как и мошенники, спекулирующие на детском горе.