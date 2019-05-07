Сурский рубеж восстанавливают в чувашском Алатыре

Чебоксары, , 13:51 — REGNUM Восстановление и сохранение памяти о Сурско-Казанском оборонительном рубеже, который был возведён в Чувашии в годы войны и до сих пор является самой масштабной народной стройкой, о чём пишет ИА REGNUM на основе архивных данных, получает продолжение в виде новых проектов. В Алатыре началась реконструкция участка Сурского оборонительного рубежа. В 2020 году, в год 75-летия Победы, здесь планируют установить стелу и организовать своего рода музей под открытым небом. Об этом ИА REGNUM сообщил инициатор проекта, начальник Алатырского районного отдела судебных приставов Юрий Гудков.

Реконструкция проводится возле посёлка Зелёный в Алатыре при поддержке местной администрации. В годы войны здесь находился бетонный дот и геодезическая станция, которые были разобраны после Победы. Помимо данных объектов, по словам Юрия Гудкова, планируется восстановить линию окопа и танковый ров, построить протитанковые ежи, создать гранатомётную площадку

«К 75-летию Победы установим стелу. Сейчас хотим обратиться в Алатырский механический завод за помощью для сварочных работ. Будет своего рода музей под открытым небом», — сказал Юрий Гудков.

По его словам, про Сурский рубеж он слышал от сельчан, на восстановление участка линии обороны «вдохновили рассказы бабушек»:

«Во время войны они были детьми. Одна бабушка мне рассказывала следующее. Они вечером пришли домой, к ним постучали в окно и, назвав фамилию, имя, сказали, что завтра она должна выйти на строительство рубежа. Если не выйдет, то как — минимум лагерь, согласно законам военного времени. Им деваться некуда. Но нет лаптей, ни тёплой одежды. Что делать? На тот момент здесь уже были военнопленные немцы. Пошли, говорит, с немцев сняли сапоги, штаны, переодели, и она пошла копать».

Напомним, ранее в Шумерле реконструировали участок Сурского оборонительного рубежа, восстанавливая окопы, землянку, стрелковые ячейки, блиндаж, дзоты, площадку под артиллерийскую установку. При этом реконструкция шла на общественных началах и за счёт собственных средств местных энтузиастов-патриотов, в этой работе помогали судебные приставы и члены общественной организации пограничников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. Рубежи обороны на Волге в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Протяжённость Сурско-Казанского рубежа на территории Чувашии составила 380 км. В рамках строительства было организовано шесть военно-полевых сооружений (ВПС). По Сурскому строительному рубежу центры ВПС находились в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре, на Казанском направлении — в селах Октябрьское и Янтиково.

Десятки тысяч трудящихся и обозы продовольствия направлялись на рубеж, из наиболее отдаленных районов приходилось проделывать стокилометровый путь. По информации Государственного архива современной истории Чувашии, на работу было направлено 171 450 рабочих, 13 660 человек конных — по сути, это третья часть трудоспособного населения республики (на 1 октября 1941 года числились 511 608 жителей в возрасте от 17 до 54 лет). Ежедневно на строительстве «в среднем участвовало 85 тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек».