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Рамадан в Душанбе не повлияет на работу ресторанов

Общество

Поручение главы города связано с ростом туристического потока в столицу Таджикистана

Нур-Султан, 7 мая 2019, 13:52 — REGNUM  В священный месяц Рамадан рестораны Душанбе будут работать в штатном режиме. Соответствующее поручение дал председатель Душанбе Рустам Эмомали, сообщили в пресс-службе мэрии Душанбе.

Отмечается, что поручение главы города связано с ростом туристического потока в столицу Таджикистана. Согласно поручению, рестораны должны работать в штатном режиме — открываться в 11 часов и оказывать полноценный сервис посетителям.

Отметим, священный месяц Рамадан в Таджикистане продлится в течение 30 дней с 5 мая. В дневное время многие заведения общественного питания в республике закрываются.

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