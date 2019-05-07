Обнинск, Калужская область, , 13:51 — REGNUM

Прокуратурой города Обнинска признано законным и обоснованным решение о возбуждении уголовного дела в отношении военного комиссара одного из муниципальных районов по факту получения им взятки, принятое следственным отделом по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области. Как сообщила 7 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, следствием установлено, что военный комиссар района в апреле 2019 года получил от гражданина взятку за помощь в отправке в определенную войсковую часть его сына, призванного на военную службу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе допроса обвиняемый военком дал признательные показания.

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в его служебные полномочия, — подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки.