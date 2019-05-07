Мэрию Москвы просят извиниться за сравнение горожан с фашистами

Москва, , 14:52 — REGNUM Департамент транспорта Москвы не принёс извинений горожанам за сравнение нарушителей правил дорожного движения с фашистскими оккупантами в приложении «Помощник Москвы», заявила корреспонденту ИА REGNUM координатор движения «Синие ведёрки» Юлия Каблинова.

Речь идёт об идее, возмутившей как москвичей, так и жителей других регионов РФ. Департамент транспорта, со слов Каблиновой, пообещал пользователям приложения «Помощник Москвы» 1945 бонусных баллов за успешную фиксацию девяти нарушений ПДД в период с 1 по 12 мая. Визуальный ряд, по мнению владельцев приложения, сравнил нарушающих ПДД автомобили с танками фашистской армии — и таким образом провёл аналогию с трагедией народа в Великую Отечественную войну во время оккупации фашистскими захватчиками.

«Извинений не принесли, только внесли изменения в приложение, увеличив число баллов до 2000. Мы провели опрос, и 96% опрошенных из около трёх тысяч человек считают акцию неуместной», — сообщила Юлия Каблинова.

Интернет-пользователей отмечают, что сравнение административного правонарушения и преступлений, которые были совершены во время Великой Отечественной войны, является чудовищным цинизмом, выходящим за грани этики и морали.

Активисты направили обращение в адрес мэра Москвы Сергея Собянина с требованием разобраться в сложившейся ситуации. Жители столицы требуют от чиновников извинений, а также наказать виновных за неуместное и антиморальное сравнение, особенно в преддверии Дня Победы.

Редакция ИА REGNUM обратится за разъяснениями в департамент транспорта Москвы.