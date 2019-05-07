Калуга, Калужская область, , 13:48 — REGNUM

В преддверии праздника Победы, 7 мая, в Калуге от правительства области традиционно стартовал автопробег по местам боевой славы. В 2019 году он посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Областном молодежном центре, участники автопробега посетят деревню Космачи Бабынинского района, где 10 октября 1941 года лётчики Красной армии совершили огненный таран. На месте гибели экипажа состоится возложение цветов.

В деревне Долина Юхновского района участники автопробега примут участие в церемонии перезахоронении останков погибших бойцов, обнаруженных поисковыми отрядами.

В традиционном автопробеге по местам боевой славы Калужской области принимают участие представители региональных военно-патриотических объединений и поисковых отрядов. Организаторами мероприятия выступили региональное министерство образования и науки, Областной молодежный центр и калужское региональное отделение ДОСААФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге и в её пригородах состоялась патриотическая экспедиция «Эстафета памяти». Традиционно мероприятие прошло в формате автомотопробега, в рамках которого жители города посетили места братских захоронений, где почтили память защитников Отечества, павших на Калужской земле в годы Великой Отечественной войны. В патриотической экспедиции приняли участие ветераны войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, представители общественных патриотических и ветеранских организаций, руководители муниципалитета, студенты и школьники. Экспедицию возглавил городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.