В Екатеринбурге не нашли исполнителей для реконструкции Зелёной Рощи

Екатеринбург, , 13:50 — REGNUM В Екатеринбурге ничем не окончился аукцион на реконструкцию парка «Зелёная Роща». Выбрать подрядчика не удалось из-за несоответствия их заявок требованиям горадминистрации, указано на сайте «РТС-Тендер».

Во второй тур из 11 потенциальных исполнителей прошли всего три. Это компании «Корлофф», «Гражданстройпроект 17/19» и «ДЦВ СвЖД». Однако все их заявки были признаны «не соответствующими требованиям законодательства».

Возможно, теперь аукцион будет перезапущен.

Ранее конкурс на реконструкцию Зелёной Рощи пыталась сорвать московская компания «Лима», заявившая, что в документации аукциона были недостатки. Впрочем, в свердловском управлении Федеральной антимонопольной службы эту жалобу отклонили.

Реконструкция Зелёной Рощи беспокоит часть общественности из-за возможной массовой вырубки деревьев в парке.

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