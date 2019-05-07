Очаги радиационного загрязнения обнаружила в Москве комиссия

Москва, , 13:39 — REGNUM В районе Москворечье-Сабурово Москвы прошло радиационное обследование, сообщает сайт «Активатика».

Портал опубликовал фотокопии актов о радиационном обследовании, составленных 30 апреля 2019 года. В комиссию, проводившую работы, вошли представители участка ФГУП «Радон» и сотрудники МЧС.

В документе указано, что были обследованы два очага радиоактивного загрязнения (ОРЗ) площадью 1 и 5 квадратных метров. В выводах указано, что значения мощности эквивалентной дозы гама-излучения (МЭДГИ) превышает фоновые значения, характерные для Москвы. При этом на территориях, прилегающих к данным ОРЗ, ФГУП «Радон» ведёт дезактивационные работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля данные участки у побережья Москвы-реки обследовала группа активистов-экологов, их дозиметр показал значение свыше тысячи микрорентген в час.

Через данную местность может пройти участок Юго-Восточной хорды Москвы. Сейчас порода, содержащая радиоактивные элементы, в основном спрятана под почвой.

Активисты опасаются, что строительные работы и дальнейшая вибрация при использовании дороги повредят грунт, защищающий местность от опасных отходов, что приведёт к страшным последствиям — распространению пыли с радиоактивными элементами по ближайшим районам с жилой застройкой, а также попаданию в Москву-реку.