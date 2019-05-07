Останки защитников высоты «910» перезахоронили в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 13:36 — REGNUM Торжественная церемония перезахоронения останков двух воинов состоялась в сельском поселении Атажукино в Кабардино-Балкарии. Погибшие в годы Великой Отечественной войны красноармейцы были преданы земле возле памятника защитникам Кызбурунской земли, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе Баксанского района.

Это место именовалось в годы войны как высота «910». Как отметил в ходе торжественного митинга глава администрации Баксанского муниципального района Артур Балкизов, бои за эту высоту были самыми кровопролитными в Кабардино-Балкарии в нальчикском направлении.

«Советские солдаты, представлявшие разные национальности нашей необъятной Родины, до последнего вздоха защищали Кызбурунские земли. Говорят, что пока не будет захоронен последний солдат, война не может считаться законченной», — напомнил Балкизов.

На церемонии перезахоронения присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, кадеты, юнармейские отряды района, представители поисковых отрядов и органов власти. После минуты молчания останки двух защитников Северного Кавказа были захоронены. К памятнику возложили венки и цветы, в небо выпустили 74 воздушных шара в знак 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, летом 1942 года фашистские войска, захватив город Пятигорск, рвались вглубь Северного Кавказа. С августа 1942 года по январь 1943 года продолжались ожесточенные бои за Кабардино-Балкарию. Особенно стойко сдерживали красноармейцы натиск врага в районах горы Хара-Кора, селений Заюково и Кызбурун-I, Верхнего Курпа, Нальчика и горных перевалов.

В братской могиле в селе Атажукино Баксанского района Кабардино-Балкарии захоронены 47 красноармейцев. Имена всех их известны.