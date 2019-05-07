За неделю было продано полмиллиона копий «рыцарской» игры Mordhau

Любляна, , 13:35 — REGNUM После релиза онлайн-игры Mordhau про средневековые сражения, который состоялся 29 апреля 2019 года, в мире было продано 500 тыс. её копий. Об этом 6 мая сообщил портал NoFrag.

Таким образом, игра показала впечатляющие результаты продаж уже в первую неделю после выхода. При этом, 5 мая 2019 года был установлен рекорд посещаемости: в игре одновременно находились более 60 тыс. геймеров. Отмечается, что это привело к появлению некоторых проблем с серверами, однако администрация смогла достаточно быстро их решить.

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Напомним, Mordhau представляет собой многопользовательскую игру в жанре hack and slash (игра, в которой геймер сражается с противниками при помощи холодного оружия) со средневековым антуражем. Её разработала словенская студия Triternion.

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