В водохозяйственном секторе Таджикистана растет задолженность по зарплате

Душанбе, , 13:56 — REGNUM Работники водохозяйственного сектора в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана не получают заработную плату с начала 2019 года, сообщает 7 мая издание Asia-Plus.

Информацию о задолженности по заработной плате подтвердили в главном офисе агентства мелиорации и ирригации республики. Представители агентства подтвердили, что из-за отсутствия централизованного финансирования заработную плату не получают все сотрудники ведомства.

Отмечается, что агентство испытывает большие финансовые трудности. Ранее директор ведомства Холмурод Рахмон заявлял, что для восстановления ирригационной системы Таджикистана необходимо не менее $750 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Европейский союз выделил Таджикистану 10 млн евро на реабилитацию ирригационных систем в Зеравшанской долине Таджикистана. Благодаря реализации проекта планируется улучшить водную инфраструктуру в бассейне реки Зеравшан.

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