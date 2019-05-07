Концлагерь Аушвиц назвали «Польским Диснейлендом»

Валлетта, , 13:20 — REGNUM Кандидат в депутаты Европарламента от Мальты писатель Норман Лоуэлл, заявил на встрече с избирателями в мальтийском городе Рабат, что Холокост отрицать нельзя, потому что нельзя отрицать то, чего не было. «Вся эта мистификация-это величайший обман со времен девы Марии», — сказал он.

По словам политика, концлагерь Аушвиц сегодня является «польским Диснейлендом».

«По российским данным только около 70 000 евреев погибло в Аушвице, и это подтвердил Красный Крест, который имел свободный доступ в лагеря. Эти жертвы умерли от тифа, дизентерии и голода, потому что союзники бомбили железнодорожные пути, ведущие к лагерям, поэтому немцы просто не могли их кормить», — приводит слова Лоуэлла польская газета Rzecpospolita.

Норман Лоуэлл является основателем и лидером крайне правой партии «Империя Европа». Он известен своими, мягко говоря, спорными высказываниями. Ранее он заявлял, что Европа должна быть населена только белыми людьми, браки с чернокожими являются «кощунством против природы», а дети-инвалиды «должны умерщвляться сразу после родов».