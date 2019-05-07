Леди Гага шокировала публику эпатажными нарядами на Met Gala

Нью-Йорк, США, , 13:20 — REGNUM Певица и оскароносная актриса Леди Гага в очередной раз смогла поразить публику своими яркими и необычными нарядами. На ежегодном балу Института костюма Met Gala — 2019, который состоялся накануне, 6 мая, в нью-йоркском музее искусств Метрополитен, Гага появилась на ковровой дорожке в объёмном сатиновом платье цвета фуксии с длинным шлейфом, который несли несколько мужчин в строгих костюмах.

https://www.instagram.com/p/BxJZj-yFSir/

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Затем поп-звезда сняла наряд, под которым оказалось более классическое чёрное платье с пышной юбкой и корсетом без бретелек. Однако это были не все сюрпризы. Под чёрным платьем у исполнительницы было надето кислотно-розовое платье в обтяжку.

https://www.instagram.com/p/BxJZ9S4FaVU/

В конце дефиле Леди Гага и вовсе оголилась. Она предстала перед камерами в расшитом пайетками чёрном нижнем белье и колготках в сеточку. Дополняли образ сверкающие ботильоны на высоких каблуках и платформе.

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