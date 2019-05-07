В Екатеринбурге призвали не забывать о Великой Победе

Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM Екатеринбургский митинг в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне запомнился призывами не забывать о подвиге советских бойцов, невзирая на внешнее давление. Памятное мероприятие прошло на площади Обороны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выступавшие отдельно отмечали, что существует негативный тренд на забвение Великой Отечественной.

«В мире появилось очень много людей, которые хотят забыть эту войну. А о ней нужно помнить всегда», — сказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Планируется, что в каждый юбилей Победы в Екатеринбурге будет появляться новый знаковый мемориал, сказал градоначальник после митинга корреспонденту ИА REGNUM.

«В каждом сквере должен быть памятник и мемориал, чтобы взрослый человек, проходя с ребёнком, мог об этом рассказать», — считает глава города.

На митинге возложили цветы великим героям, отстоявшим Родину от фашистских оккупантов. На площади присутствовали ветераны, ковавшие Победу в тылу и на фронте. Героев войны и труженников тыла сопровождали молодые юноши и девушки.

Напомним, в 2019 году отмечается 79-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году Екатеринбург ожидает возвращение народного памятника, который был подарен городу за военный и трудовой вклад в годы войны, — Краснознамённой группы с Орденом Ленина. Правда, памятник обещают вернуть не к годовщине Победы, а ближе к концу года.