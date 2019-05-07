Швейцарские архитекторы обвинили власти Киева в воровстве проекта моста

Цюрих, Швейцария, , 13:20 — REGNUM Киевские власти использовали концепцию и конструктивные решения для строительства велопешеходного моста в центре города, взятые из проекта швейцарских архитекторов 2013 года. Об этом, как передает 7 мая ресурс «Наши гроши», сообщила один из основателей швейцарской компании «Leuppi & Schafroth Architekten» Стефани Шафрот.

По ее словам, она недавно узнала, якобы в Киеве строится мост, очень похожий на тот, который был представлен в её конкурсном проекте 2013 года. Строящийся в Киеве мост очень незначительно отличается от того, который был спроектирован швейцарцами.

«Базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из нашего проекта», — рассказала архитектор.

Она напомнила, что в 2013 году так и не был определён победитель конкурса на лучший проект моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Киеве.

«Через три года, в апреле 2017 года, с нами связались представители Департамента градостроительства и архитектуры Киевской госадминистрации с желанием реализовать наш проект. Бюджет и график, которые мы подготовили еще во время конкурсной фазы, были очень реалистичными. Наш проект был дешёвым, рациональным и возможным для воплощения», — рассказала Стефани Шафрот.

По её словам, после ряда писем и переговоров по видеосвязи, киевские чиновники раскритиковали проект как слишком дорогой и перестали выходить на связь, ничего не заплатив архитекторам.

Шафрот отметила, что, согласно проекту, стоимость моста составляла около 6 млн швейцарских франков, однако на нынешний мост планируют потратить сумму, эквивалентную 10 млн швейцарских франков.

Как сообщало ИА REGNUM, два из семи киевских мостов через Днепр нуждаются в срочном ремонте. Кроме того, в мае 2019 года власти Киева закрыли частично рухнувший Шулявский путепровод, который не ремонтировался с момента постройки в 1964 году.

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