Норвежцы и россияне совершили «Поход памяти» по местам боевой славы

Мурманск, , 13:11 — REGNUM Представители ветеранских организаций, общественности, правительства Мурманской области, историки и журналисты России и Норвегии во главе с членом Совета Федерации от Мурманской области Игорем Чернышенко приняли участие в «Походе памяти», посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения советскими войсками Восточного Финнмарка.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Мурманской области, участники «Похода памяти» побывали в поселках Междуречье, Титовка и Ахмалахти, Долине Славы на территории Мурманской области, в Киркенесе, Нейдене, Вардё, Киберге, Перс-фьорде и на мысе Лангбюнес губернии Финнмарк, возложили цветы к мемориалам и почтили память погибших героев — бойцов и разведчиков Красной Армии, норвежских партизан.

Акция организована некоммерческим фондом «Щит» и российско-норвежской экспертной группой по истории партизанской борьбы с фашизмом в 1941—1944 годах.