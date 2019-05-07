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Норвежцы и россияне совершили «Поход памяти» по местам боевой славы

Общество

Участники совместного мероприятия посетили несколько населенных пунктов Мурманской области и северной Норвегии

Норвежцы и россияне совершили «Поход памяти» по местам боевой славы
Иллюстрация: Gov-murman.ru
Участники «Поход Памяти» почтили память погибших разведчиков Красной Армии и норвежских партизан

Мурманск, 7 мая 2019, 13:11 — REGNUM  Представители ветеранских организаций, общественности, правительства Мурманской области, историки и журналисты России и Норвегии во главе с членом Совета Федерации от Мурманской области Игорем Чернышенко приняли участие в «Походе памяти», посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения советскими войсками Восточного Финнмарка.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Мурманской области, участники «Похода памяти» побывали в поселках Междуречье, Титовка и Ахмалахти, Долине Славы на территории Мурманской области, в Киркенесе, Нейдене, Вардё, Киберге, Перс-фьорде и на мысе Лангбюнес губернии Финнмарк, возложили цветы к мемориалам и почтили память погибших героев — бойцов и разведчиков Красной Армии, норвежских партизан.

Акция организована некоммерческим фондом «Щит» и российско-норвежской экспертной группой по истории партизанской борьбы с фашизмом в 1941—1944 годах.

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