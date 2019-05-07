В Омске ко Дню Победы запустили четыре фонтана

Омск, , 13:08 — REGNUM Четыре водных комплекса в Омске начнут свою работу в 74-ю годовщину Великой Победы, сообщает 7 мая пресс-служба омского водоканала.

Подготовка фонтанов к работе началась в конце апреля — начале мая. Сотрудники водоканала провели зимнюю расконсервацию объектов, очистили чаши сооружений и прилегающие территории от мусора, проверили работоспособность оборудования, промыли трубопроводы и наполнили чаши водой. 9 мая комплексы начнут функционировать на Театральной площади, в сквере имени Дзержинского, улице Тарская и в сквере имени 30 лет ВЛКСМ.

«На 7 и 8 мая запланированы тестовые включения, а 9 мая все четыре фонтана начнут свою работу, будут украшать город и создавать жителям Омска и его гостям праздничное настроение», — сообщил директор по производству АО «ОмскВодоканал» Павел Козлов.

Отмечается, что в летний период фонтаны будут включаться с полудня и работать до 22 часов. По вторникам запланированы профилактические работы. Летний режим эксплуатации городских фонтанов продолжится ровно 4 месяца — до 8 сентября.

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