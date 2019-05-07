Харассмент и право на суд: сотрудники Riot Games протестуют

Лос-Анджелес, США, , 14:06 — REGNUM Сотрудники Riot Games (компания-разработчик популярной онлайн-игры League of Legends) вышли на массовый протест против «принудительного арбитража» (Forced Arbitration), навязанного политикой компании. Всего в протесте приняли участие более 150 работников, сообщает Kotaku.

Сотрудники встали со своих мест посреди рабочего дня. Riot Games пошли им навстречу и выделили несколько часов из рабочего времени для проведения акции. Во время протеста бывшие и нынешние работники компании выходили к мегафону и высказывали своё мнение относительно текущей политики Riot Games. По словам одной из сотрудниц Джоселин Монахэн, акция помогла сплотить коллектив компании перед лицом общей проблемы.

«Мы — это то, что делает Riot великими!», — заявила Джоселин Монахэн.

В конце акции Монахэн поставила ультиматум руководству Riot Games. Если до 16 мая (дата очередного заседания) вопрос с принудительным арбитражем не будет решён, то сотрудники продолжат устраивать акции протеста и перейдут к «дальнейшим действиям».

Ранее издание Kotaku публиковало масштабное расследование о положении работников внутри Riot Games. Как оказалось, многие сотрудницы компании неоднократно становились жертвами харассмента и крайне сексистского отношения со стороны коллег. После этого пять сотрудниц (бывших и нынешних) решили подать в суд на Riot Games.

Как оказалось, по трудовому договору Riot Games сотрудники не имеют права открыто подавать на компанию в суд, а обязаны решать все спорные вопросы с группой арбитров, которых назначают сами представители компании. Таким образом, работники лишаются возможности решить вопрос в судебном порядке.

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