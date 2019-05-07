В России намерены упростить получение гражданства для специалистов

Москва, , 14:38 — REGNUM В Госдуме приветствовали упрощение получения гражданства РФ для высококвалифицированных специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая.

В правительстве РФ рассмотрели законопроекты о предоставлении гражданства в упрощенном порядке. Предлагается предоставить иностранцам-квалифицированным специалистам возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке после осуществления трудовой деятельности в России в течение одного года.

Государство стоит на пороге пятого технологического уклада, цифровой революции, соответственно стране нужны высококвалифицированные специалисты в современных областях — биотехнологии, робототехники, космонавтики, авиации, медицины, информационных технологий, отметил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Необходимо создать все условия для привлечения квалифицированных кадров со всего мира, так же как это делали США в 90-е годы», — считает парламентарий.

Кроме того, рассуждает Гаврилов, упрощенное получение гражданства может стать дополнительным стимулом приехать учиться в Россию для студентов из стран Азии, Африки, Латинской Америки, где уровень бедности еще находится на высоком уровне.