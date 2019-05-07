Региональную полицию создадут в Ульяновской области

Ульяновск, , 12:36 — REGNUM В Ульяновской области апробируют проект по созданию региональной полиции. Площадками станут четыре муниципальных образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Региональная система безопасности будет организована Димитровграде, Новоульяновске, Чердаклинском и Цильнинском районах. Глава региона Сергей Морозов подчеркнул, что в области «приложили большие усилия для создания целостной системы профилактики правонарушений, в которую входит масштабный проект развития сети видеонаблюдения в общественных местах, построение системы обеспечения вызовов по единому номеру 112 на всей территории области». Новый этап — запуск совместно с УМВД пилотного проекта региональной системы общественной безопасности.

Отмечается, что цель проекта — объединение имеющихся добровольных формирований в единую команду, в региональную полицию. Планируется, что она будет комплексно решать вопросы общественной и пожарной безопасности с максимальным охватом населения и территорий. В региональную полицию войдут народные дружины по охране общественного порядка, добровольные пожарные формирования.

На первом этапе создан центр координации деятельности добровольных общественных объединений, а также муниципальные штабы координации деятельности добровольных формирований. Второй этап предполагает кадровую работу и разработку нормативно-правовой базы.

«При успешной реализации пилотного проекта система региональной полиции будет внедрена во все муниципальные образования», — сообщил начальник управления по вопросам общественной безопасности Александр Мурашов.