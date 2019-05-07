Колонна военной техники парализовала движение в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Автомобильное движение в Ростове-на-Дону утром 7 мая оказалось парализовано. Семибалльные пробки спровоцировала колонна военной техники, которая возвращалась с репетиции парада Победы. На некоторых участках проспекта Шолохова скорость движения не превышала 10 километров в час, сообщает ИА REGNUM.

Стоит отметить, что автомобилистов ранее предупредили об ограничении движения 7 мая с 6:00 (по московскому времени). Так, временные неудобства водители уже испытали в том числе и на центральных улицах. До 14:00 дорогу военной технике придётся уступать на улицах Красноармейской, Ченцова, Большой Садовой, на проспектах Кировском, Шолохова, Ворошиловском, Театральном и на площади Карла Маркса.

По мнению ряда пользователей социальных сетей, репетицию парада Победы можно было провести не в часы пик и не в будни.

«А что мешало провести репетицию в полночь?», — задаются вопросом некоторые интернет-пользователи.

Кроме того, 8 мая с 7:00 до 14:00 на Театральной площади состоится генеральная репетиция парада Победы.

9 мая автомобилистам лучше оставить машины дома — ограничения движения по некоторым транспортным артериям продлятся с 6:00 до 24:00.