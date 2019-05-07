В Роскачестве испытали домашние и портативные колонки

Москва, , 12:05 — REGNUM Специалисты Российской системы качества исследовали акустические системы, проверив 68 моделей, 41 из которых — портативные, 27 — колонки для дома. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Так, эксперты проверяли качество звука, функциональность колонок, а также простоту их использования и энергозатратность. В результате модель Ultimate Ears Roll стала лидером среди портативных колонок, обойдя своих конкурентов по качеству звука и удобству использования.

Лучшими среди домашних колонок стали две модели — Samsung — R5 и R1. Разница между ними в весе и цене — R5 легче R1 на 1,3 кг и дешевле на 3 тыс. рублей. По остальным же характеристикам эти две модели практически идентичны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества оценили утюги и парогенераторы популярных торговых марок по 38 показателям качества и безопасности. Испытаниям подвергли 25 утюгов и 13 парогенераторов от Philips, Tefal, Braun, Rowenta, Bosch и Laurastar.

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