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В Екатеринбурге готовятся к возвращению Краснознамённой группы

Общество

Проводится экспертиза

В Екатеринбурге готовятся к возвращению Краснознамённой группы
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Краснознаменная группа

Екатеринбург, 7 мая 2019, 12:06 — REGNUM  В Екатеринбурге проводят подготовительные работы к возвращению снесённого народного памятника — Краснознамённой группы с Орденом Ленина. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский корреспонденту ИА REGNUM.

По словам градоначальника, в данный момент специалисты мэрии проводят экспертизу, которая должна быть готова уже к концу июля. Архитекторы оценивают, как разместить возвращённый памятник на прежнем месте — Плотине городского пруда — так, чтобы группа стояла устойчиво и радовала жителей на долгие годы вперед.

Напомним, Краснознамённая группа с Орденом Ленина — памятник, посвящённый трудовому, военному и научному вкладу Свердловска и его жителей. Авангардную композицию варварски снесла в январе 2013 года предыдущая команда городской администрации.

Планируется, что памятник вернётся к жителям на прежнем месте до конца 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге уточнили сроки восстановления Краснознамённой группы

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Судьба советских памятников
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