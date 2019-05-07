Число жертв лихорадки Эбола в ДРК достигло 979 человек

Киншаса, , 11:59 — REGNUM Согласно данным, предоставленным официальными лицами Демократической республики Конго, от вспышки эпидемии Эболы в стране скончались 979 человек, сообщает 7 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По их словам, в общей сложности в стране было зафиксировано 1 тыс. 506 случаев заболевания лихорадкой, 439 человек вылечились, а порядка 90 человек в настоящее время проходят курс лечения.

Напомним, тропическая лихорадка Эбола была обнаружена в Демократической республике Конго и Судане в 1976 году. С тех пор эпидемия не раз вспыхивала в стране.

Наиболее серьезной эпидемией была эпидемия 2014 года, когда в Западной Африке от Эболы погибло свыше 11 тыс. 300 человек.

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