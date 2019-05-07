В Калужской области из ветхого жилья переселили 8,57 тыс. человек

Калуга, , 11:50 — REGNUM За пять лет в калужских муниципалитетах в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда было расселено 508 аварийных домов и переселено 8,57 тыс. человек из 3,60 тыс. жилых помещений аварийной площадью 133,59 тыс. кв. метров. Финансирование работ превысило 5,6 млрд рублей. Об этом шла речь в Калуге 6 мая на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В соответствии с федеральным проектом утвержден региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В его рамках в 2019—2024 годах на территории Калужской области предусмотрено переселение 3,22 тыс. человек из аварийного жилья площадью 57,79 тыс. кв. метров. Стоимость мероприятий составит около 3 млрд рублей.

Так, в 2019 году новое жилье или денежную компенсацию получат 460 человек в Калуге, Обнинске и Балабанове. В областном центре максимальный объем ремонтных работ планируется завершить в 2019 и 2020 годах. Как заявил по этому поводу, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский уже сформирован общий комплексный план ремонта и перечень объектов. Приоритет отдан домам, находящимся в центре города — на первой линии.

Первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов напомнил участникам совещания, что в программу переселения из аварийного жилищного фонда также включаются и объекты культурного наследия.

«Речь идет о том, чтобы переселить наших граждан в нормальное жилье, а те объекты недвижимости, которые имеют охранные обязательства, передать инвестору. Он в свою очередь за внебюджетные средства проведет реставрационные работы и приспособит эти объекты под современное использование. Остается только пожелать, чтобы муниципальные образования как можно быстрее находили новых собственников для таких объектов», — подчеркнул Дмитрий Денисов.