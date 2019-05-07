Российский профессор объяснила роль студентов в конструировании социума

Иркутск, , 11:47 — REGNUM Студенческое сообщество является одним из главных потенциальных субъектов в сфере социального проектирования, заявила заведующая социологической лабораторией Иркутского государственного университета (ИГУ), профессор Татьяна Грабельных на XII инновационной научно-методической сессии «Современные технологии социального проектирования и конструирование социума». Об этом 7 мая сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие в ИГУ было посвящено обсуждению технологий социального проектирования, определению методологических оснований подготовки проектных работ в области изучения общественного мнения. На нём также были представлены студенческие социально-значимые инновационные проекты для Иркутской области с целью их консультационной и экспертной поддержки.

Подводя итоги сессии, Грабельных отметила, что в последнее время вопрос о технологиях социального проектирования актуализировался «с особой силой».

«Именно поэтому мы ежегодно проводим обсуждение новых конструктивных инициатив со стороны студенческого сообщества, которые важно поддерживать и развивать на всех уровнях. Речь идет о формировании особой инновационной технологической культуры конструирования социума. Научно-образовательное сообщество региона всегда старается находиться на передовых позициях», — сказала профессор.

Отмечается, что по итогам встречи разработан комплекс практических рекомендаций для органов государственной и муниципальной власти, специализированных организаций и общественности региона.

Читайте также: В Иркутске завершилась конференция об истории и культуре Сибири