Родители читают страшилки, власти Дагестана бьют тревогу, а дети болеют

Махачкала, , 12:55 — REGNUM Прививки и вакцинация. Едва ли когда-либо эти слова в Дагестане звучали с такой остротой, как теперь. А всё потому, что в республике в последние годы отмечается резкий рост случаев заболевания корью. Если за весь 2016 год опасная инфекция поразила лишь троих человек, то в 2017 года их число возросло почти до 100, а в 2018 году число заболевших увеличилось ещё в три раза и составило 280 человек. В 2019 году неутешительный рекорд может быть побит, поскольку отметка в 100 заболевших была достигнута уже к концу третьей декады апреля.

О кори предупреждают врачи, пишут СМИ, о ней спорят в социальных сетях и в эфире телевизионных ток-шоу. Вспышки инфекции случаются раз за разом, и главная их причина — отказ от вакцинации. Сложившуюся ситуацию корреспондент ИА REGNUM обсудил с главным эпидемиологом минздрава Дагестана Муслимат Гасановой.

Боязнь последствий вакцинации

По словам специалиста, вспышки кори в Дагестане случались и ранее — в 2003-м, 2013—2014 годах, однако болели в основном студенты и более взрослое население. Теперь же подавляющее большинство заболевших — это дети до шести лет, родители которых отказались от профилактических прививок.

«У нас была программа элиминации кори в Европейском регионе до 2010 года. В её рамках допускалось, что могут быть локальные вспышки кори среди взрослого населения, поскольку вся когорта детского населения привита. Но никто не ожидал, что случится такой бум антипрививочной кампании, что люди будут агитировать за отказ от прививок», — рассказала Гасанова.

Одна из главных причин игнорирования процедуры вакцинации, причём не только в Дагестане, — это боязнь её последствий. Эпидемиолог признаётся, что осложнения действительно могут случиться, хоть и редко. Однако эти побочные эффекты, по её словам, гораздо безобиднее тех рисков, которые могут возникнуть при заболевании корью.

«А есть какие-нибудь лекарства, у которых совсем нет побочных эффектов или осложнений? Нет! Вот и при проведении вакцины возможны те или иные осложнения», — рассказала эпидемиолог.

Перечень побочных эффектов, вызванных прививками, установлен Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Этот же документ предусматривает социальную помощь при возникновении осложнений — это единовременные и ежемесячные пособия. При этом необходимо подтверждение медиков, что та или иная болезнь вызвана именно введением вакцины.

Причина для отказа: религиозные убеждения

Если последствий вакцинации боятся во всех уголках планеты, то вторая причина отказа от прививок свойственна преимущественно мусульманскому миру. Речь о религиозных убеждениях. Прежде всего это вызвано наличием в исламе различных течений, которые подчас диаметрально противоположно интерпретируют те или иные явления.

«Отказ от вакцин со ссылкой на религиозные устои — это клевета на религию, — высказал свое мнение корреспонденту ИА REGNUM специалист по исламской медицине, помощник муфтия Дагестана Мухаммад Абдурахманов. — Ислам приветствует медицину и призывает лечиться. Лечиться — это Сунна [священное мусульманское предание]. Вакцина тоже имеет такой же правовой статус, как и лекарства».

Несмотря на то, что представители духовного управления мусульман Дагестана неоднократно выступали в поддержку вакцинации, многие жители республики убеждены в запретности прививок. При этом ситуация отличается в разных точках республики. Как отметила Муслимат Гасанова, в муниципалитетах с более строгими устоями, например в Унцукульском районе, отказов от вакцинации гораздо больше, чем, например, в Лакском или Кулинском районах, жители которых ведут более светский образ жизни.

«Иногда даже сталкиваемся с тем, что медицинский работник отказывается от вакцинации, потому что очень много информации распространяется в социальных сетях, много агитации. Многие родители начитались страшилок», — пояснила эпидемиолог.

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Не пряником, так кнутом.

Поскольку не все дагестанцы прислушиваются к медикам и официальной позиции духовного управления мусульман, в республике пошли на крайние меры — не привитых детей не пускают в школы, детские сады, кружки и секции. Такие временные ограничения предусмотрены статьёй пятой федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» при возникновении массовых инфекционных заболеваний или угрозе возникновения эпидемии. Однако и в этом случае многие родители продолжают игнорировать вакцинацию и предпочитают отдавать своих детей в частные дошкольные учреждения, куда зачастую принимают без медицинских документов.

«Это даже не детские сады, это центры по присмотру и уходу за ребёнком. Это не юридические лица, а индивидуальные предприниматели, которые не имеют лицензии на образовательную деятельность. Если родители хотят куда-то выбраться, они приводят своего ребёнка в такой центр, платят и оставляют его на несколько часов. И если этот ребёнок не привитый и был в контакте с корью, то он заражает остальных детей», — рассказала главный эпидемиолог дагестанского минздрава.

Именно в таких учреждениях чаще всего и происходят вспышки кори. В октябре и ноябре 2018 года заболели в общей сложности 15 воспитанников центра по присмотру, уходу и развитию детей «Вундеркинд» в городе Махачкале, ещё три человека, в том числе один ребёнок, подхватили вирус дома после контакта с заболевшим. В январе 2019 года с корью в столице республики были госпитализированы девять воспитанников частного детского сада «Маидат» — все дети в возрасте до шести лет, которые ранее не были привиты.

«Ежегодно количество отказников увеличивается. Если в прошлые годы было 300−400 случаев отказа от вакцинации, то на конец 2018 года мы говорим о цифре около 15 тысяч человек. Мы и кнутом, и пряником пытаемся, где-то уговариваем, где-то не допускаем в детские сады, такими методами ставим перед фактом, что они должны привиться. Но всё равно многие не хотят нас слушать и слышать», — констатировала Муслимат Гасанова

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Агрессивная агитация

Собеседница рассказала, что министерство здравоохранения Дагестана прибегало и к другим методам ведения прививочной кампании, например, привлекало к ней известных в республике спортсменов, артистов, деятелей культуры. Они призывали население не отказываться от вакцинации, после чего эти видеоролики размещались на страницах ведомства в социальных сетях. Однако со временем от этой акции пришлось отказаться, поскольку порой эти медийные лица после нее становились объектами нападок пользователей.

Стоит признать, что многие противники вакцинации весьма агрессивно высказывают своё отношение как к прививкам, так и к их сторонникам. На официальной странице минздрава Дагестана в Instagram едва ли не ежедневно появляются публикации с предупреждениями и предостережениями в связи с распространением кори. И если одни противники в комментариях пробуют аргументировать свою позицию, то вторые опускаются до откровенных оскорблений и нецензурной брани как в адрес медиков, так и в адрес сторонников вакцинации.

Многие из комментариев можно обобщить фразой: «вам надо — вы и делайте прививки, а нам и так хорошо». Пользователи считают, что родители сами вправе выбирать, прививать своих детей или же нет, и никто не вправе их принуждать к этой процедуре. Однако такие мамы и папы почему-то не учитывают, что их непривитое чадо может вызвать новую вспышку и заразить с десяток, а то и больше других детей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России, по данным Роспотребнадзора, за 2018 год было зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев заболевания корью. Годом ранее эта цифра была в 3,5 раза меньше и составляла 725 случаев.

В конце второй декады марта 2019 года руководитель научно-методического центра по надзору за корью и краснухой в РФ в городе Хабаровске Нина Тихонова заявила, что с начала года корь в стране подхватили более 870 человек. Почти половина случаев, а именно 401, пришлись на Москву и Подмосковье.

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