Минские соглашения не заработают, пока Украина не изменит позицию — эксперт

Киев, , 11:33 — REGNUM Новое руководство Украины должно принять принципиальное решение, касательно автономии Донбасса, в противном случае Минские соглашения так и не будут выполнены, заявил политолог Михаил Погребинский 6 мая в эфире телеканала 112.ua.

«Я не считаю, что проблема заключается в том, что не хватает каких-то новых идей. Есть просто совершенно ясная позиция — стороны занимают критически противоположные позиции по вопросу возможной автономии Донбасса в составе Украины», — рассказал эксперт.

По его словам, новой украинской власти придётся решить — Донбасс возвращается на условиях автономии или нет.

«Надо для себя решить, что важнее… — сохранить Донбасс, людей, территорию и промышленность в составе Украины и на условиях автономии? Если не согласны, тогда должны для себя сделать вывод, что дело дохлое, поэтому Донбасс уйдет. Уже сделаны первые шаги к тому, чтобы он ушёл. Причем инициатива этих шагов была, скорее, со стороны Украины. Я имею в виду блокаду, обстрелы…», — подчеркнул Погребинский.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства жителями Донбасса, а также всеми гражданами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Ростислав Ищенко рассказал, что Украине придётся прекратить обстрелы Донбасса просто потому, что если раньше вследствие действий ВСУ гибли беззащитные граждане Украины, то теперь могут погибнуть граждане России, которых Россия будет защищать.

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