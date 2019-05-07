Со своей кружкой: эколог призвал отказаться от одноразовой посуды в РФ

Москва, , 11:29 — REGNUM В России надо принять решительные меры по выводу из оборота одноразовых, неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковки, которые на сегодня переполняют свалки и будут там разлагаться десятки и сотни лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 мая заявила руководитель межрегиональной экологической общественной организации «Движение ЭКА» Татьяна Честина, комментируя планы Министерства природных ресурсов и экологии запретить в РФ использование одноразовой пластиковой посуды.

«Прогрессивные города мира объявляют своей целью «ноль отходов», развивают циклическую экономику и работают над предотвращением образования отходов, — сказала Честина. — Запрет одноразовой посуды, как и других одноразовых изделий (пластиковых пакетов, ватных палочек и так далее), является практической реализацией приоритета предотвращения и сокращения образования отходов над другими способами обращения с отходами, который закреплён в федеральном законе «Об отходах» (п. 2 ст.3). Предотвращать образование отходов — это первое, что мы должны делать для решения глубокого мусорного кризиса, даже до этапа переработки и тем более захоронения или сжигания».

В связи с этим Честина обратила внимание на то, что с 2021 года в Евросоюзе будет выведен из оборота ряд изделий из одноразового пластика, включая одноразовую посуду, соломинки для напитков, ватные палочки и тому подобное.

«В России также стоит предпринимать решительные меры по выводу из оборота одноразовых, неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковки, которые на сегодня переполняют свалки и будут там разлагаться десятки и сотни лет, — добавила она.— Также необходима масштабная информационно-просветительская работа по привлечению граждан к отказу от одноразовой и переходу на многоразовую тару и упаковку (многоразовые сумки вместо пакетов, многоразовые бахилы, напитки в свою кружку и другое)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, планы Министерства природных ресурсов и экологии РФ поддержал другой эколог, Александр Закондырин. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он обратил внимание на то, что прежнее руководство данного ведомства занимало противоположную позицию и даже заявляло о недоказанности вреда пластика для окружающей среды.

«А вводить ограничительные меры — это здорово и правильно. Другой альтернативы нет. Надо либо пользоваться бумажными пакетами, либо биоразлагаемыми, либо банальной авоськой многоразового использования», — сказал эколог.

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