Подробности геймплея Outer Wilds: как спасти Солнечную систему за 20 минут

Лос-Анджелес, США, , 11:29 — REGNUM На YouTube-канале портала IGN появилась первая запись геймплея Outer Wilds — предстоящей игры студии Mobius Digital. На ней руководитель проекта Алекс Бичум демонстрирует путешествия по игровому космосу.

В Outer Wilds игроки могут путешествовать по Солнечной системе на собственном космическом корабле, посещая доступные для изучения планеты. Для перемещения по поверхности этих планет в распоряжении геймеров окажется прыжковый ранец, позволяющий «прыгать» на длительные дистанции. В каждой из доступных локаций игроков будут ожидать местные жители-инопланетяне, готовые поделиться новыми подробностями устройства местного мира.

По сюжету Outer Wilds игроки берут на себя управление новым членом проекта Outer Wilds Ventures, направленного на изучение космоса. Игра начинается за 20 минут до того, как местное солнце взорвётся и уничтожит всю жизнь в системе. Геймерам предстоит раз за разом повторять этот двадцатиминутный цикл в надежде найти новые зацепки, которые смогут помочь в спасении мира.

Напомним, Outer Wilds стала победителем в номинации «Лучший дизайн» на фестивале для инди-разработчиков Independent Game Festifal 2015. Изначально проект разрабатывала независимая команда, но позже она присоединилась к Mobius Digital. Релиз игры назначен на 2019 год, но конкретная дата не сообщается.

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