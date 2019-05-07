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В Южной Корее пройдет игровая выставка PlayX4

Общество

Выставка пройдет в выставочном комплексе KINTEX с 9 по 12 мая

Коян, Южная Корея, 7 мая 2019, 11:19 — REGNUM  С 9 по 12 мая в Южной Корее пройдет игровая выставка «PlayX4 2019». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка пройдет в выставочном комплексе KINTEX, расположенном в городе Коян (провинция Кёнгидо). В выставке примет участие около 500 компаний игровой индустрии.

Известно, что компания Sony продемонстрирует на выставке около 18 игр для PlayStation 4 (PS4 +PS VR).

Южнокорейская компания, специализирующаяся на аркадах, Uniana также представит новинку «DANCERUSH STARDOM», компания Andamiro — 4D — игру «Pump it Up XX» и игру-хоррор «The House Of The Dead».

Кроме того, с 11 по 12 мая в провинции Кёнгидо пройдет «Международный турнир по кибер спорту», в котором примут участие 170 человек из пяти стран мира. Известно, что на турнире игрокам предстоит сразиться в таких играх, как League of Legends, Battle Ground и Kart Rider.

В этом году состоится одиннадцатая игровая выставка PlayX4. За десять лет выставку посетило 5 959 300 человек.

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