Коян, Южная Корея, 7 мая 2019, 11:19 — REGNUM С 9 по 12 мая в Южной Корее пройдет игровая выставка «PlayX4 2019». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, выставка пройдет в выставочном комплексе KINTEX, расположенном в городе Коян (провинция Кёнгидо). В выставке примет участие около 500 компаний игровой индустрии.
Известно, что компания Sony продемонстрирует на выставке около 18 игр для PlayStation 4 (PS4 +PS VR).
Южнокорейская компания, специализирующаяся на аркадах, Uniana также представит новинку «DANCERUSH STARDOM», компания Andamiro — 4D — игру «Pump it Up XX» и игру-хоррор «The House Of The Dead».
Кроме того, с 11 по 12 мая в провинции Кёнгидо пройдет «Международный турнир по кибер спорту», в котором примут участие 170 человек из пяти стран мира. Известно, что на турнире игрокам предстоит сразиться в таких играх, как League of Legends, Battle Ground и Kart Rider.
В этом году состоится одиннадцатая игровая выставка PlayX4. За десять лет выставку посетило 5 959 300 человек.
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