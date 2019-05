Загадочный тизер «Игры престолов» от Xbox может быть посвящён не игре

Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Компания Microsoft выложила в сеть загадочный тизер, посвященный некому проекту Xbox, связанному с «Игрой престолов». Соответствующую публикацию 7 мая компания разместила на официальной Twitter-странице Xbox.

Эксперт журнала Forbes Дейв Тьер предположил, что, скорее всего, фанатам не стоит надеяться на то, что компания выпустит полноценную игру. Во-первых, потому что последняя серия шоу будет показана 19 мая 2019 года, т. е. за три недели Microsoft точно не сделает игру, а во-вторых, компании нужно будет приобрести соответствующие права у HBO.

По мнению журналиста, скорее всего, речь идет об ограниченной серии Xbox или о неком нестандартном оборудовании. Тьер отмечает, что владельцы консоли раньше уже видели подобные тизеры.

Напомним, по сериалу HBO «Игра престолов» ранее уже было выпущено несколько игр. В частности, в 2011 году вышла A Game of Thrones: Genesis от Cyanide Studio, в 2012 году состоялся релиз Game of Thrones от той же компании, а в 2014 году закрывшаяся студия Telltale выпустила Game of Thrones: A Telltale Game Series.

