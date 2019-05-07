В 30 районах Алтайского края сохранятся высокая пожароопасность

Барнаул, , 11:08 — REGNUM В Алтайском крае продолжается период пожарной опасности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, завтра, 8 мая, высокий класс горимости (четвёртый) ожидается в 30 районах региона и городе Славгороде.

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Так, в зоне высокой пожарной опасности оказались, в частности, в Алейский, Баевский, Бийский, Заринский, Каменский, Ключевский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский и Первомайский районы. Также велика вероятность пожаров и в Поспелихинском, Ребрихинском, Родинском, Рубцовском, Смоленском, Солонешенском, Тальменском, Усть-Калманском и Усть-Пристанском районах.

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В чрезвычайном ведомстве напомнили, что с 1 мая на территории Алтайского края действует особый противопожарный режим: запрещено проведение сельскохозяйственных палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора.

Спасатели предупреждают об особой осторожности при обращении с огнём в сухую и ветреную погоду.

«Горение травы, сухостоя — процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни», — пояснили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон в лесах Алтайского края действует с 5 апреля. В 2019 году сезон начался на неделю раньше, чем в 2018-м. С начала года в регионе произошло уже 354 травяных пожара.

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