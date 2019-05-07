Граждане РФ объяснили, что для них «Бессмертный полк»

Москва, , 11:00 — REGNUM Всероссийскую акцию ко Дню Победы «Бессмертный полк» положительно оценивают подавляющее большинство жителей России (94%). Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Полностью положительно оценивают проведение акции 78%, скорее положительных — 16% респондентов.

Для большинства «Бессмертный полк» — это «сплочение народа, знание истории своей страны», «поднятие архива без вести пропавших на войне и увековечение их имён», «передача памяти из поколения в поколение».

Те, кто не одобряют проведение акции «Бессмертный полк» (6%), объясняют это так: «О ветеранах надо думать и помогать им постоянно, а не один день в году».

Опрос проведен 23—24 апреля 2019 года. Опрошены 1600 старше 18 лет в 339 населенных пунктах во всех округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, 95% жителей России одобряют проведение акции «Бессмертный полк». Не одобряют лишь 4%, затруднился ответить 1%.

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