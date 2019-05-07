Трамп наградил Тайгера Вудса медалью Свободы

Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп наградил известного гольфиста Тайгера Вудса медалью Свободы, сообщает 7 мая Fox News.

Глава Белого дома высоко оценил спортивные заслуги Вудса, отметил его волю к победе, что, как считает Трамп, есть воплощения американского духа.

«Эти качества воплощают собой американский дух расширения границ, бесконечное их преодоление и стремление к новым высотам», — отметил глава американского государства.

Напомним, Тайгер Вудс известный американский гольфист, 15-кратный победитель турниров «Мэйджор», за свою карьеру выиграл 80 различных турниров и стал первым спортсменом-миллиардером. Причем 90% своих доходов заработал на рекламе.

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