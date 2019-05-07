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Для одаренных детей Кабардино-Балкарии откроют специальный центр

Общество

В республике реализуют пилотный проект «Успех каждого ребенка»

Нальчик, 7 мая 2019, 10:52 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии будет создан Центр по выявлению и поддержке одаренных детей. Он будет организован до конца 2019 на федеральные средства в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе главы региона.

На площадке центра будут отыскивать таланты в детях республики по таким профильным направлениям, как «Наука», «Искусство» и «Спорт». На базе центра также будут развиваться направления, связанные с олимпиадным движением школьников, с производством и бизнесом и другими сферами.

Партнерами проекта выступают детский центр развития «Сириус» в Сочи, МГТУ имени Баумана, МФТИ, КБГУ имени Х. М. Бербекова. Кабардино-Балкария вошла в число пилотных регионов, где будут созданы такие центры. На реализацию проекта республике выделили 213 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии в 2019 году также будет открыт летний лагерь для одаренных детей на базе лагеря «Кизиловка», расположенного неподалеку от Нальчика. Общая сумма средств, которые получит республика для поддержки детей с особыми способностями, превысит 400 млн рублей.

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