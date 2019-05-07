Видео: первый Crysis запустили с технологией трассировки лучей

Вашингтон, , 10:46 — REGNUM В сеть выложили видео демонстрации работы мода для первой части Crysis, который добавляет в игру трассировку лучей. Ролик был опубликован 6 мая на YouTube-канале Digital Foundry.

Администрация канала сообщила, что технология была добавлена в первый Crysis при помощи бесплатного набора фильтров Reshade. Тест проводился с использованием видеокарты Asus ROG RTX 2080 Ti. Авторы ролика отметили: у них ушло около восьми часов на реализацию задуманного.

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Напомним, ранее канал Digital Foundry опубликовал получасовое видео с демонстрацией возможностей технологии трассировки лучей на примере игры Minecraft.

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