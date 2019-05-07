Ярославль, Ярославская область, , 10:44 — REGNUM

Мэрия Ярославля оплатила невыполненные работы по благоустройству территории города на Которосльной набережной, Первомайском бульваре, бульваре по улице Андропова и в сквере у часовни Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Часовня Александра Невского

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля» разместило закупку за 1,3 млн рублей. За эти деньги должны были благоустроить улицы города путем установки 21 цветочницы из пластика. Победителем стало ООО «Хоббика» из Москвы.

Согласно муниципальному контракту, цветочницы должны были установить в центре города. Источником финансирования были средства бюджета Ярославской области.

Акт выполненных работ, размещенный на портале госзакупок, был подписан в декабре 2018 года.

Акт выполненных работ Zakupki.gov.ru

Тогда же были заплачены деньги. В мае 2019-го никаких цветочниц в указанных местах нет. При этом контракт был заключен именно на благоустройство, а не на поставку товаров, которые потом силами мэрии были бы установлены на улицах.