Демонстрацию «желтых жилетов» в Париже запретят 8 мая — штаб полиции

Париж, , 10:39 — REGNUM В штабе полиции Франции объявили, что демонстрация «желтых жилетов» будет запрещена в Париже по случаю празднования Дня победы над нацизмом в Европе во Второй мировой войне 8 мая 1945 года, сообщает Le Figaro.

«Организация торжественных церемоний в Париже не может быть нарушена протестами», — говорится в заявлении префектуры полиции города.

Известно, что запрет на демонстрацию касается как большой площади Шарля де Голля, где президент страны Эммануэль Макрон должен возложить традиционный венок перед Могилой Неизвестного Солдата, так и площади Согласия, Елисейских Полей и Елисейского дворца.

Как ранее передавало ИА REGNUM, после актов насилия и серьезного ущерба, нанесенного Елисейским Полям 16 марта 2019 года, полицейское управление Парижа запретило все демонстрации активистов движения «желтые жилеты» на знаменитом проспекте и в его окрестностях.

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