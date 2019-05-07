В военном параде в Душанбе примут участие 20 ветеранов

Душанбе, , 10:32 — REGNUM В военном параде в честь Дня Победы в Душанбе примут участие 20 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщили в совете ветеранов войны и труда республики.

Отмечается, что трое ветеранов Рахматулло Кудратов, Рахимбой Рахматов и Абдухаким Абдусаминов встретят День Победы в Санкт-Петербурге. По данным управления социальной защиты населения министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, в республике осталось 242 ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2019 года встретят в Душанбе парадом, в котором примут участие более 2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана. В параде также примут участие сводная рота 201-й российской военной базы.

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