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На Украине возбудили дело против спикера Рады

Общество

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и растрате бюджетных средств

Киев, 7 мая 2019, 10:29 — REGNUM  Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщило 7 мая информационное агентство УНИАН.

Его подозревают в умышленном злоупотреблении властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, а также в нецелевом использовании бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители НАБУ вызвали на допрос соратника действующего президента Украины Петра Порошенко Игоря Кононенко.

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