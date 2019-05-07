На Украине возбудили дело против спикера Рады

Киев, , 10:29 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщило 7 мая информационное агентство УНИАН.

Его подозревают в умышленном злоупотреблении властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, а также в нецелевом использовании бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители НАБУ вызвали на допрос соратника действующего президента Украины Петра Порошенко Игоря Кононенко.

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