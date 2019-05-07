На Украине возбудили дело против спикера Рады

Киев, 7 мая 2019, 10:29 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщило 7 мая информационное агентство УНИАН.
Его подозревают в умышленном злоупотреблении властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, а также в нецелевом использовании бюджетных средств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители НАБУ вызвали на допрос соратника действующего президента Украины Петра Порошенко Игоря Кононенко.
Читайте также: Бизнес-партнёра Порошенко вызывали на допрос в НАБУ